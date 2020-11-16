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Рустам Сагдуллаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сагдуллаев о Джигарханяне: он был мудрым человеком и потрясающим рассказчиком

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Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев поделился своими воспоминаниями об Армене Джигарханяне.

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Сагдуллаев о Джигарханяне: он был мудрым человеком и потрясающим рассказчиком

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни. 

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Умер Армен Джигарханян
Прощание с ним планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.

Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев рассказал, что не раз встречался с Арменом Джигарханяном в рамках фестивалей.

"Он был потрясающим рассказчиком и очень мудрым человеком", — поделился Сагдуллаев своими воспоминаниями с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Мы потеряли одного из талантливых актеров не только советского, но и современного кино, отметил заслуженный артист Узбекистана.

"С нами остались роли и образы Джигарханяна. Мы всегда будем вспоминать о нем как о хорошем, большом актере. Он в наших сердцах", — сказал Сагдуллаев.

Армен Джигарханян в роли Артема в фильме Фрунзе Довлатяна Здравствуй, это я
© Sputnik / РИА Новости
Армен Джигарханян в роли Артема в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я" (1966)

Фильмография Армена Борисовича насчитывает более 200 картин. Среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Ширли-мырли", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многие другие.

Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

© Foto : Odessa Film Studio (1979)
Армен Джигарханян в роли Горбатого в советском пятисерийном телевизионном фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Теги:
Культура, артист, актер, Узбекистан, Россия, Рустам Сагдуллаев, Армен Джигарханян



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