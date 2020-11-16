Сагдуллаев о Джигарханяне: он был мудрым человеком и потрясающим рассказчиком

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.
Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев рассказал, что не раз встречался с Арменом Джигарханяном в рамках фестивалей.
"Он был потрясающим рассказчиком и очень мудрым человеком", — поделился Сагдуллаев своими воспоминаниями с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Мы потеряли одного из талантливых актеров не только советского, но и современного кино, отметил заслуженный артист Узбекистана.
"С нами остались роли и образы Джигарханяна. Мы всегда будем вспоминать о нем как о хорошем, большом актере. Он в наших сердцах", — сказал Сагдуллаев.
Фильмография Армена Борисовича насчитывает более 200 картин. Среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Ширли-мырли", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многие другие.
Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.