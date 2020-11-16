Сагдуллаев о Джигарханяне: он был мудрым человеком и потрясающим рассказчиком

Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев поделился своими воспоминаниями об Армене Джигарханяне.

Радио Сагдуллаев о Джигарханяне: он был мудрым человеком и потрясающим рассказчиком

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.

Прощание с ним планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.

Заслуженный артист Узбекистана, известный актер и режиссер Рустам Сагдуллаев рассказал, что не раз встречался с Арменом Джигарханяном в рамках фестивалей.

"Он был потрясающим рассказчиком и очень мудрым человеком", — поделился Сагдуллаев своими воспоминаниями с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Мы потеряли одного из талантливых актеров не только советского, но и современного кино, отметил заслуженный артист Узбекистана.

"С нами остались роли и образы Джигарханяна. Мы всегда будем вспоминать о нем как о хорошем, большом актере. Он в наших сердцах", — сказал Сагдуллаев.

© Sputnik / РИА Новости Армен Джигарханян в роли Артема в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я" (1966)

Фильмография Армена Борисовича насчитывает более 200 картин. Среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Ширли-мырли", "Короли и капуста", "Тегеран-43" и многие другие.

Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.