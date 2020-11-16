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Митрополит Викентий
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мы должны созидать в мире среду для взаимоуважения — митрополит Викентий

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Верующим всего мира нужно стремиться к тому, чтобы жить в ладу друг с другом, отметил Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

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Викентий: в Узбекистане представители разных религий живут гармонично

Люди, любящие Бога и ближнего своего, исполняющие Божьи заповеди, живут в мире с представителями других конфессий, считает Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Он и Заслуженный артист СССР Рустам Сагдуллаев в воскресенье приняли участие в церемонии награждения победителей акции "Тотальный диктант".

"Как хорошо, когда все друзья, все вместе — и мусульмане, и христиане... Встречаемся, разговариваем, делимся своими мыслями, радостями, достижениями. Это и есть та среда, которую мы должны созидать во всем мире. Слава Богу, что в Узбекистане эта среда создана и продолжает совершенствоваться", — сказал митрополит в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
религия, православие, Митрополит Викентий



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