Мы должны созидать в мире среду для взаимоуважения — митрополит Викентий

Люди, любящие Бога и ближнего своего, исполняющие Божьи заповеди, живут в мире с представителями других конфессий, считает Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Он и Заслуженный артист СССР Рустам Сагдуллаев в воскресенье приняли участие в церемонии награждения победителей акции "Тотальный диктант".
"Как хорошо, когда все друзья, все вместе — и мусульмане, и христиане... Встречаемся, разговариваем, делимся своими мыслями, радостями, достижениями. Это и есть та среда, которую мы должны созидать во всем мире. Слава Богу, что в Узбекистане эта среда создана и продолжает совершенствоваться", — сказал митрополит в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
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