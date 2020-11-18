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Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева

Эксперт предложил пути решения мясной проблемы в Узбекистане

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Кыргызстан может вслед за Казахстаном запретить вывоз скота. Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев рассказывает, как Узбекистану в этом случае не оказаться в сложном положении.

Радио
Эксперт предложил пути решения мясной проблемы в Узбекистане

В начале года Казахстан запретил экспорт живого скота из-за необоснованного роста цен на мясо и для того, чтобы отправлять за границу не сырье, а уже переработанную продукцию. Теперь об аналогичной ограничительной мере думают в Кыргызстане, где после введенного Казахстаном запрета начали массово закупать животных Узбекистан и Таджикистан. По данным антимонопольщиков, за январь-октябрь цена на баранину в КР выросла в среднем на 27,7 процента, на говядину — на 23,8 процента.

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев рассказал, как можно будет решить проблему недостатка мясного сырья в Узбекистане, если таковая возникнет.

"Наладить поставки из Монголии, а также — усилить работу по развитию внутреннего производства с акцентом на государственную поддержку фермеров. При определенных усилиях в кратчайшие сроки нарастить уже имеющееся производство, в принципе, возможно", — сказал Гордеев.

По его словам, эксперты центра не прогнозируют значительного роста цен на мясо в Узбекистане. Ожидается, что власти республики примут меры для сохранения их стабильности. В числе возможных — госрегулирование, субсидирование местных производителей, введение льгот для импортеров. 

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Монголия, Экономика, мясо, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан



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