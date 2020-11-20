Дилбар Исмаилова о Кларе Джалиловой: она хотела быть звездой — и стала ею

Легенда дубляжа, заслуженная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Дилбар Исмаилова поделилась воспоминаниями об ушедшей из жизни коллеге Кларе Джалиловой.

Радио Дилбар Исмаилова о Кларе Джалиловой: она хотела быть звездой — и стала ею

Заслуженная артистка Узбекистана, певица и актриса Клара Джалилова скончалась в возрасте 82 лет.

Всесоюзная известность пришла к Кларе Алимадатовне после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она исполнила главную роль. Также в фильмографии Джалиловой такие картины, как "Бунт невесток", "Об этом говорит вся махалля", "Дуэль под чинарой" и другие.

Клара Джалилова была очень добрым, веселым, отзывчивым человеком, который умел слушать и любил работать над собой, рассказала заслуженная артистка Узбекистана Дилбар Исмаилова.

Актриса призналась, что всегда, когда видит Джалилову по телевизору, смотрит на нее с интересом.

Вспоминая о работах Клары Алимадатовны, Дилбар Абидовна упомянула о фильме "Очарован тобой":

"Она очень мне нравилась — красивая, шустрая. Она в те годы вышла замуж за нашего актера Якуба Ахметова, родила сына. Они жили очень хорошо, потом почему-то разошлись. Не знаю причин... Она была очень добрая, отзывчивая, умела разговаривать, слышать" — отметила актриса.

Также она вспомнила о кинокартине "Бунт невесток", в котором Джалилова, по словам Исмаиловой, сыграла очень хорошо.

"Когда умерла моя мама (народная артистка Узбекистана Зейнаб Садриева. — Прим ред.), она приходила на похороны, делилась своими воспоминаниями. Очень хотела быть звездой, как моя мама. И стала ею", — отметила Исмаилова.

Примечательно, что Зейнаб Садриева и Клара Джалилова обе сыграли в "Бунте невесток", только Садриева — в спектакле — Фармон-биби, а Джалилова — в фильме — невестку, жену майора.

"Конечно, я бы очень хотела, чтобы молодежь помнила всех актеров и актрис тех лет. Многие даже не знают или знают лишь поверхностно — какую-то роль или песню, а как они работали, добивались успеха — нет", — сказала Исмаилова.

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