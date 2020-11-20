17:34 20 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Дилбар Исмаилова
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дилбар Исмаилова о Кларе Джалиловой: она хотела быть звездой — и стала ею

Радио
Получить короткую ссылку
16020
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/14/15447844.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201120/15447873/Dilbar-Ismailova-o-Klare-Dzhalilovoy-ona-khotela-byt-zvezdoy--i-stala-eyu.html

Легенда дубляжа, заслуженная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Дилбар Исмаилова поделилась воспоминаниями об ушедшей из жизни коллеге Кларе Джалиловой.

Радио
Дилбар Исмаилова о Кларе Джалиловой: она хотела быть звездой — и стала ею

Заслуженная артистка Узбекистана, певица и актриса Клара Джалилова скончалась в возрасте 82 лет.

Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Пресс-служба "Узбеккино"
Умерла заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Всесоюзная известность пришла к Кларе Алимадатовне после выхода музыкальной комедии "Очарован тобой", где она исполнила главную роль. Также в фильмографии Джалиловой такие картины, как "Бунт невесток", "Об этом говорит вся махалля", "Дуэль под чинарой" и другие.

Клара Джалилова была очень добрым, веселым, отзывчивым человеком, который умел слушать и любил работать над собой, рассказала заслуженная артистка Узбекистана Дилбар Исмаилова. 

Актриса призналась, что всегда, когда видит Джалилову по телевизору, смотрит на нее с интересом.

Вспоминая о работах Клары Алимадатовны, Дилбар Абидовна упомянула о фильме "Очарован тобой":

"Она очень мне нравилась — красивая, шустрая. Она в те годы вышла замуж за нашего актера Якуба Ахметова, родила сына. Они жили очень хорошо, потом почему-то разошлись. Не знаю причин... Она была очень добрая, отзывчивая, умела разговаривать, слышать" — отметила актриса.

Говорит и показывает махалля: почему фильм Шухрата Аббасова смотрят уже 60 лет
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Говорит и показывает махалля: почему фильм Шухрата Аббасова актуален 60 лет
Также она вспомнила о кинокартине "Бунт невесток", в котором Джалилова, по словам Исмаиловой, сыграла очень хорошо.

"Когда умерла моя мама (народная артистка Узбекистана Зейнаб Садриева. — Прим ред.), она приходила на похороны, делилась своими воспоминаниями. Очень хотела быть звездой, как моя мама. И стала ею", — отметила Исмаилова. 

Примечательно, что Зейнаб Садриева и Клара Джалилова обе сыграли в "Бунте невесток", только Садриева — в спектакле — Фармон-биби, а Джалилова — в фильме — невестку, жену майора.

"Конечно, я бы очень хотела, чтобы молодежь помнила всех актеров и актрис тех лет. Многие даже не знают или знают лишь поверхностно — какую-то роль или песню, а как они работали, добивались успеха — нет", — сказала Исмаилова. 

Полный рассказ слушайте в аудиофайле.

Теги:
спектакль, фильмы, фильм, Узбекистан, Дилбар Исмаилова, Клара Джалилова, Культура, актриса



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”
"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться