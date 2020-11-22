Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

"Сучка крашена" сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) "Любовь и голуби". А вы знали, что поговорка "Ёшкин кот" - тоже оттуда?