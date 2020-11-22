Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
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"Сучка крашена" сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) "Любовь и голуби". А вы знали, что поговорка "Ёшкин кот" - тоже оттуда?
А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
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Утечка газовоздушной смеси произошла из подземного газопровода, проходящего под домом, в результате чего смесь скопилась в повале дома
В АО "Худудгазтаъминот" и Антимонопольном комитете также опубликовали список номеров, по которым необходимо обратиться в случае проблем с газом и электричеством.
Журналисты подчеркнули, что военно-морской флот РФ — один из мощнейших в мире, и недооценивать его "себе дороже".
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