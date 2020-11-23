Политолог рассказал, что поможет Европе преодолеть пандемию COVID

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал призыв главы Евросовета заключить в рамках G20 международный договор по пандемиям.

Радио Политолог рассказал, что поможет Европе преодолеть пандемию COVID

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал лидеров стран G20 заключить международный договор по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По его словам, "заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено" к подобного рода угрозам.

В этом случае главное — сотрудничество, скооперированность, которые позволят более оперативно реагировать на пандемии, которые возможны в будущем.

"Хотелось бы, конечно, чтобы Европа принимала эффективные меры в том числе в отношении коронавируса, но традиционно в последние лет 20 при возникновении любой проблемы Европа, скорее, учится с ней жить, нежели пытается ее решать", — отметил член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, те меры, которые предложил глава Евросовета, безусловно, "интересны и значимы", однако не факт, что будут решать саму проблему.

Куда более эффективными могут стать переговоры вокруг справедливого мироустройства: равный доступ в том числе бедных стран к вакцинам и лекарствам, а также возможность или же невозможность для крупных монополий зарабатывать на проблемах этих самых бедных стран.

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