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Депутат Татьяна Соломатина на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© Sputnik / Владимир Федоренко

Как усовершенствовать узбекскую систему здравоохранения — эксперт

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Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина прокомментировала планы Минздрава Узбекистана объединить законодательство в сфере здравоохранения в единый кодекс.

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Как усовершенствовать узбекскую систему здравоохранения — мнение эксперта

Узбекская система здравоохранения сформировалась на базе советской модели Семашко, которая, как считает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина, до сих пор остается одной из лучших в мире.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Что-то надо менять, что-то оставлять. На мой взгляд, в первую очередь необходимо заниматься цифровизацией системы здравоохранения, вводить разные программные продукты, чтобы и лечить, и обеспечивать весь лечебный процесс. Единственное — без капиталовложений это сделать невозможно", — сказала Соломатина.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
здравоохранение, Россия, Узбекистан



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