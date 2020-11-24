Как усовершенствовать узбекскую систему здравоохранения — эксперт

Радио Как усовершенствовать узбекскую систему здравоохранения — мнение эксперта

Узбекская система здравоохранения сформировалась на базе советской модели Семашко, которая, как считает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина, до сих пор остается одной из лучших в мире.

"Что-то надо менять, что-то оставлять. На мой взгляд, в первую очередь необходимо заниматься цифровизацией системы здравоохранения, вводить разные программные продукты, чтобы и лечить, и обеспечивать весь лечебный процесс. Единственное — без капиталовложений это сделать невозможно", — сказала Соломатина.

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