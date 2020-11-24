19:24 24 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Михаил Блинкин
© Sputnik / Евгений Биятов

Блинкин: "Приоритет общественного транспорта — вопрос выживания городов"

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201124/15471479/Blinkin-Prioritet-obschestvennogo-transporta---vopros-vyzhivaniya-gorodov-.html

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал ситуацию, связанную с намерением властей Узбекистана выделить отдельную полосу для общественного транспорта и установить паркоматы на центральных улицах.

Радио
Блинкин: "Приоритет общественного транспорта - вопрос выживания городов"

По словам эксперта, выделенные полосы — это та практика, которая уже внедрилась везде.

Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта
© Sputnik / Григорий Сысоев
На дорогах Ташкента для общественного транспорта выделят отдельную полосу

Как сообщает специалист, Узбекистан представлен в Международном союзе общественного транспорта и поэтому движется в нормальном мировом русле. 

"Не надо морочиться с пробками, надо просто понимать транспортный баланс города", - заявил Михаил Блинкин.

Все постсоветские города, включая Ташкент, предусматривали очень маленький уровень автомобилизации населения, пояснил спикер. Городской асфальт прокладывали из расчета 150-180 автомобилей на тысячу жителей, и все улицы, проспекты, дороги подгонялись под эту скромную норму, добавил ученый.

"Приоритет общественного транспорта - вопрос выживания городов. Поэтому нам надо делать некоторый приоритет общественного транспорта, чтобы автовладельцу незазорно было в него пересесть для экономия времени", - сказал Блинкин.

Эксперт заключил, что удорожание автомобильных поездок в виде платной парковки повсеместно вводится для того, чтобы как-то регулировать спрос предложения на городской асфальт, который сейчас находится в дефиците что в Москве, что в Ташкенте.

Теги:
парковка, дороги, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента
Карабахский город-призрак: что уцелело в Агдамском районе
Карабахский город-призрак: что осталось от Агдамского района 27 лет спустя
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться