Блинкин: "Приоритет общественного транспорта — вопрос выживания городов"

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал ситуацию, связанную с намерением властей Узбекистана выделить отдельную полосу для общественного транспорта и установить паркоматы на центральных улицах.

Радио Блинкин: "Приоритет общественного транспорта - вопрос выживания городов"

По словам эксперта, выделенные полосы — это та практика, которая уже внедрилась везде.

Как сообщает специалист, Узбекистан представлен в Международном союзе общественного транспорта и поэтому движется в нормальном мировом русле.

"Не надо морочиться с пробками, надо просто понимать транспортный баланс города", - заявил Михаил Блинкин.

Все постсоветские города, включая Ташкент, предусматривали очень маленький уровень автомобилизации населения, пояснил спикер. Городской асфальт прокладывали из расчета 150-180 автомобилей на тысячу жителей, и все улицы, проспекты, дороги подгонялись под эту скромную норму, добавил ученый.

"Приоритет общественного транспорта - вопрос выживания городов. Поэтому нам надо делать некоторый приоритет общественного транспорта, чтобы автовладельцу незазорно было в него пересесть для экономия времени", - сказал Блинкин.

Эксперт заключил, что удорожание автомобильных поездок в виде платной парковки повсеместно вводится для того, чтобы как-то регулировать спрос предложения на городской асфальт, который сейчас находится в дефиците что в Москве, что в Ташкенте.