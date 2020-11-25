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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
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Почему НГМК взял кредит в Промсвязьбанке и на каких условиях — Богданов

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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов прокомментировал предоставление российским Промсвязьбанком кредитной линии Навоийскому ГМК.

Радио
Почему НГМК взял кредит в Промсвязьбанке и на каких условиях — Богданов

Промсвязьбанк предоставил Навоийскому горно-металлургическому комбинату, входящему в десятку крупнейших мировых производителей золота, возобновляемую кредитную линию в размере 200 миллионов долларов на инвестиционные проекты.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Промсвязьбанк предоставил Навоийскому ГМК кредитную линию на $200 млн
Хорошо, что российские банки проявляют интерес к предприятиям стран СНГ и Узбекистана тем более, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. 

"И сфера очень хорошая — золотодобыча, — отметил эксперт. — Но классическому предприятию, если оно хочет развиваться и не так сильно зависеть от кредиторов, проще размещать облигации. Все-таки размещение облигаций — это не кредитные, а инвестиционные отношения".

По всей видимости, комбинат сейчас находится в непростой ситуации, предположил Богданов.

"Насколько я понял, НГМК собирался разместить облигации на 300 миллионов долларов, но, судя по всему, сделать это не получилось или не получается. И они нашли более простой путь — обратились к российскому Промсвязьбанку за, видимо, целевым кредитом. Сумма кредита меньше объема размещения, который они хотели. Значит, ситуация не такая хорошая для комбината. В заключенном с банком договоре есть определенные условия, какие — мы не знаем. Но такие сделки, как правило, заключаются только под залог собственности, иначе банк — ни российский, ни западный — просто не имеет права дать прямой кредит такого рода", — объяснил ведущий аналитик QBF.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Кредит, долги, Промсвязьбанк, Инвестиции, Навоийский горно-металлургический комбинат, НГМК, Узбекистан



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