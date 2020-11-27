Багдасаров: угроза безопасности ЦА со стороны ИГИЛ* преувеличена

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров считает, что нужно искать конкретные плюсы урегулирования афганской проблемы в виде борьбы с наркотрафиком.

Радио Багдасаров: угроза безопасности ЦА со стороны ИГИЛ* преувеличена

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА), боевики "Исламского государства"* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию.

По словам Багдасарова, и движение "Талибан"* и правительство Афганистана являются противниками распространения ИГ*, что приходит в противоречие с основной концепцией "Талибан"* по построению Исламского государства* с учетом специфики афганского ислама.

"А сколько боевиков-то в этих группировках? Не больше 5 000 человек. Каждые из Вооруженных сил центральноазиатских государств насчитывает от 60 000 человек и выше с учетом всех силовых структур", - отметил эксперт.

Афганистан является источником разных террористических группировок, которые могут совершить рейд.

"Хотим ли мы участвовать в урегулировании афганской проблемы? Если кто-то из центральноазиатских государств запросит от нас помощь, мы должны сказать - а что мы за это получим? Не просто присутствие там каких-то воинских контингентов, а какие-то более конкретные плюсы в виде борьбы с наркотрафиком, экономические нюансы", - подчеркнул спикер.

* - террористическая группировка, запрещенная в России