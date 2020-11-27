20:48 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Любовь Духанина
© Sputnik / Александр Натрускин

Существует ли спрос на русские школы за рубежом - ответ эксперта

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1b/15494401.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201127/15494430/Suschestvuet-li-spros-na-russkie-shkoly-za-rubezhom---otvet-eksperta.html

Создание русской школы является сложной задачей, так как большинство таких заведений в других странах работают при посольствах РФ.

Радио
Существует ли спрос на русские школы за рубежом - ответ эксперта

За рубежом определенно существует спрос на русские школы, считает председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.

"Это связано с тем, что русскоязычные семьи, живущие в других странах, хотят, чтобы их дети получили российское образование, считает эксперт. Образование в нашей стране отличается высоким качеством", - заявила она.

Однако, по мнению Духаниной, создание русской школы является сложной задачей, так как большинство таких заведений в других странах работают при посольствах РФ и там обучают представителей международных компаний и дипломатических представительств.

"У молодых людей, живущих за границей, есть потребность в изучении русского языка. Они понимают необходимость таких знаний в своей профессиональной деятельности", - заключил эксперт.

Напомним, на русском языке разговаривают жители 27 стран мира. Сейчас в ряде стран наметился существенный рост интереса к изучению русского языка.

Урок русского языка в одной из школ Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Педагоги-русисты обсудят возможности изучения русского языка в Узбекистане

За последние 10 лет в Узбекистане число учащихся в школах с преподаванием на русском языке выросло на 50%, а в Таджикистане – на 36%. Многие русские классы переполнены из-за высокого спроса со стороны родителей. Для удовлетворения этого общественного запроса Россия совместно с национальными министерствами образования запустила в регионе гуманитарные проекты по обучению на русском языке. Планируется строительство за счет средств российских инвесторов пяти русскоязычных школ в Таджикистане, в Узбекистан регулярно приезжают педагоги и методисты по русскому языку.

В начале октября в Узбекистан из России прибыла группа из 32 учителей русского языка – участников образовательного проекта "Зўр!" ("Класс!"). Перед ними была поставлена задача проверить методику обучения "великому и могучему" в школах страны.

Теги:
русский язык, школы, школа, Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться