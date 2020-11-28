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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

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Тема:
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201128/15496145.html

"Котлеты как у бабушки", "из качественнейших продуктов", "подрумяненный и сочный". Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо?

Радио
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

Правда ли, что чем длиннее описание, тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд – с наркотиком? А шаурма – вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).

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Тема:
Подкасты РИА (373)



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