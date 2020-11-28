Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

Правда ли, что чем длиннее описание, тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд – с наркотиком? А шаурма – вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
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"Котлеты как у бабушки", "из качественнейших продуктов", "подрумяненный и сочный". Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо?
Правда ли, что чем длиннее описание, тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд – с наркотиком? А шаурма – вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
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Узбекистан достиг определенных успехов в противодействии коррупции: принят основополагающий закон, регулирующий данную сферу, образованы соответствующие структуры. Но все еще остаются ощутимые пробелы в правовом поле, дающие возможность находить в нем лазейки.
Запрещается также увеличивать этажность (надстройку) зданий и сооружений, в том числе индивидуального жилья, без проведения экспертизы проектной документации.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.
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