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Подкаст "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

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Тема:
Подкасты РИА (376)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201129/15498860/Podkast-StrakhiOshibki-chto-govorit-o-nas-odezhda.html

По одежке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова. Как не разболтать лишнего?

Можно ли на самом деле расшифровать личность человека по гардеробу? И как с помощью одежды подавать другим нужные сигналы и добиваться своих целей?

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?

Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой разбираемся в основах психологии одежды.

1:30 Какие есть устойчивые образы и шаблоны, по которым можно "прочитать" личность человека

5:00 Как с помощью одежды подать сигналы, что ищешь серьезных отношений

7:00 Почему мужчина вряд ли женится на девушке, которая одета вызывающе

12:30 "Носит только черное". Если человек прячется за каким-то одним цветом, о чем это может говорить

15:55 "Перешла с юбок на спортивные штаны". Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем

17:10 О чем говорит яркая одежда на людях пенсионного возраста

20:30 Как одеться на деловую встречу, чтобы добиться своего

27:30 Дорогие вещи ― символ шикарной жизни?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (376)
Теги:
подкаст, психология, женская одежда, Одежда



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