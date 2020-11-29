"Правда тела". Молоко

С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей. А еще — опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.
Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что — полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:40 "Мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока"
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05:50 Связь развития диабета первого типа с молоком А1
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16:20 "Протеин — это отдельная субстанция, только белок": можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы
18:10 "На банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер"
19:00 Каша на молоке или каша на воде?
19:40 "Не надо смешивать разные субстанции животного белка": а как же мясо по-французски?
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