Арипов: необходимо поэтапно восстанавливать авиасообщение между странами ШОС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал, какие меры предложило предпринять правительство Узбекистана для восстановления торгово-экономических отношений между государствами с целью преодоления негативных последствий, возникших из-за пандемии коронавируса.

Радио Арипов: необходимо поэтапно восстанавливать авиасообщение между странами ШОС

По мнению премьер-министра, негативные тенденции глобальной экономики в период пандемии отражаются и на торгово-экономических отношениях ряда стран. В частности, существенно пострадали совместные инвестпроекты, транспортно-коммуникационных связи, взаимная торговля, туризм и другие сферы, добавил Арипов.

Как сообщает спикер, для разрешения возникших проблем, в ходе заседания совета глав государств ШОС 10 ноября текущего года Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив, практическая реализация которых будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению взаимовыгодного партнерства между странами.

"Для придания нового импульса экономическому вектору взаимодействия в нынешних условиях предложена реализация совместных антикризисных программ. Они включают взаимное поощрение инвестиций, устранение торговых барьеров, гармонизация таможенных процедур, развитие электронной коммерции", - сказал Абдулла Арипов.

На фоне глобальной экономической рецессии особую остроту приобретают вопросы сокращения бедности, отметил глава правительства.

"Узбекистан предложил разработать программу сотрудничества по борьбе с бедностью. Проведение в Узбекистане международного форума по этой тематике позволит выработать согласованные меры по поддержке нуждающихся слоев населения и сокращению бедности", - пояснил Арипов.

Кроме того, в современных условиях применение цифровых технологий становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, подчеркнул премьер-министр.

"В этой связи важной является реализация совместных мер по развитию цифровых навыков среди широких слоев населения. Необходимо ускорить работу по разработке программы цифровой грамотности, которая поможет повысить компетенцию IT-специалистов на основе согласованных учебных и инновационных программ", - объяснил спикер.

Также премьер отметил, что современные условия требуют запуска новых форм и механизмов сотрудничества в рамках организации в борьбе с вызовами и угрозами здоровью и жизни населению.

"Именно на это направлена инициатива президента Узбекистана по создание сети медицинских учреждений ШОС по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии и разработке концепция сотрудничества в области телемедицины", - заявил Арипов.

Помимо этого, отдельное внимание глава правительства уделил вопросам сохранения мира и устойчивого развития в Афганистане.

"Этому может послужить участие всех стран ШОС в реализации крупных проектов, в том числе, строительство транспортных коридоров через территорию Афганистана, которые помогут ему вернуть роль трансрегионального моста", - сказал Арипов.

В рамках развития туристического потенциала государств, премьер-министр отметил, что со стороны Узбекистана предложено ежегодно объявлять один из городов страны, председательствующий в организации туристической и культурной столицы ШОС.

"Важным также является поэтапное возобновление авиасообщения между странами с соблюдением всех санитарных требований, что создаст условия для активизации деловых, гуманитарных и туристических обменов", - сообщил Арипов.

В заключение он добавил, что в Самарканде создан международный универ туризма "Шелковый путь", который может стать координирующим вузом для всех странах ШОС по подготовке специалистов в сфере туризма. Узбекистан готов выделить всем странам соответствующие квоты на прием, добавил спикер.