Что можно и чего нельзя Узбекистану в статусе наблюдателя ЕАЭС — Барсегян

Узбекистан и Куба подали заявки на получение статуса наблюдателей при Евразийском экономическом союзе. Окончательное решение подпишут 11 декабря на саммите глав государств ЕАЭС. Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян уточнила обязанности сторон.

Радио Что можно и чего нельзя Узбекистану в статусе наблюдателя при ЕАЭС — представитель ЕЭК

"Согласно статье №109 договора о ЕАЭС, страны-наблюдатели Союза имеют право присутствовать по приглашению других участников объединения на всех мероприятиях ЕАЭС, но без возможности принятия решений. Также государства-партнеры, получившие такой статус, назначают своих представителей при ЕЭАС для контактов в рамках Союза. Наблюдателям предоставляются документы и регламенты, принятые в ЕАЭС, если они не носят конфиденциальный характер. Кроме того, все наблюдатели принимают на себя обязательство не совершать никаких действий, которые могут навредить объединению или экономическим интересам стран-участниц", — пояснила Гоар Барсегян.

Узбекистан уже в ближайшие дни может стать официальным наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Заявку Ташкента, как и Гаваны, предварительно одобрили все члены организации. О нюансах и возможностях этого положения рассказала представитель Евразийской экономической комисии.

По ее словам, такой переходный формат сотрудничества представляется достаточно гибким и позволяет странам более глубоко интегрироваться в процессы, происходящие в рамках Союза.

"У нас уже есть положительный опыт работы с Молдовой, недавно получившей такой статус. Уверена, что и Куба, и Узбекистан после официального одобрения своих статусов наблюдателей будут активнее взаимодействовать с партнерами из ЕЭАС по основным направлениям", — заключила представитель ЕЭК.

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