Денис Мантуров анонсировал в Узбекистане уникальную выездную выставку

Руководитель Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, подчеркнул важность и уникальность подобных совместных проектов, а также анонсировал весной 2021 года проведение в республике выездной выставки.

Радио Денис Мантуров анонсировал в Узбекистане уникальную выездную выставку

По словам Дениса Мантурова, Ташкентский металлургический завод создан при непосредственном участии российских специалистов и компаний, а также при значительной финансовой поддержке из РФ — более 164 миллионов евро.

"Мы и впредь готовы активно участвовать в подобных масштабных проектах, чтобы развивать нашу промышленную кооперацию. Отдельно хочу поблагодарить уважаемого Шавката Миромоновича за то внимание, с которым он нас выслушал. Мы уже создали проектный офис в Узбекистане для реализации будущих проектов", — подчеркнул Мантуров.

Он также объявил о том, что в апреле 2021 года в Узбекистане впервые пройдет выездная выставка "Иннопром".

"Это знаковое событие, мы впервые решили провести выставку за пределами России. В ней примут участие российские предприятия, узбекские и иностранные – все, кто будет заинтересован в развитии промышленности Узбекистана и других проектов", – подчеркнул министр промышленности и торговли РФ.

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