"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

02:10 — что происходит с молоком, когда оно сквашивается;
03:23 — есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов;
09:30 — Как то, "жаворонок" вы или "сова", связано с вашим режимом питания;
11:17 — что считать кисломолочными продуктами;
13:16 — как правильно выстроить свой завтрак;
15:20 — можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами;
18:20 — с чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты;
20:33 — какой йогурт лучше - домашний или магазинный;
22:28 — "сыр как конфета": как это?
24:43 — как правильно есть сыр и как к нему относиться;
28:56 — плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть.
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