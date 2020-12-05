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Подкасты РИА правда тела
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"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

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Тема:
Подкасты РИА (377)
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Стакан кефира на ночь, который "поможет сжечь жир". "Шмат" сыра на бутерброде. На десерт - глазированный сырок. Разбираемся, в каком виде кисломолочные продукты действительно полезны, в каком не очень, и когда их все-таки лучше есть: на завтрак или вечером?

Радио
"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
Как режим питания влияет на то, "жаворонок" вы или "сова"? Почему сыр на самом деле – десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов, объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:10 — что происходит с молоком, когда оно сквашивается;

03:23 — есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов;

09:30 — Как то, "жаворонок" вы или "сова", связано с вашим режимом питания;

11:17 — что считать кисломолочными продуктами;

13:16 — как правильно выстроить свой завтрак;

15:20 — можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами;

18:20 — с чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты;

20:33 — какой йогурт лучше - домашний или магазинный;

22:28 — "сыр как конфета": как это?

24:43 — как правильно есть сыр и как к нему относиться;

28:56 — плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть.

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Подкасты РИА (377)



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