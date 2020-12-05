"Заговор классиков". Грибоедов. Потешный отстрел дворянства

Автор гениальной комедии "Горе от ума", сочинитель посредственных водевилей и стихов. Связной между тайными декабристскими обществами Севера и Юга. После трагедии 14 декабря сначала арестант, затем чрезвычайный посол Николая I в Персии
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы – хочет повторить подвиг Менделеева: создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому Возрождению. Наши классики, от середины XVIII века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, – писал Державин, – Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
В результате проведенной с 1 июня по 1 декабря проверки в системе кадастровой службы с 850 сотрудниками расторгнуты трудовые договоры. Основанием для этого стали злоупотребление служебными обязанностями и медлительность при оказании услуг населению.
На базе Багишамальского колледжа профессиональной подготовки развернут центр, который поможет жителям региона не только получить знания, в том числе по русскому языку, но и сдать экзамены на патент и участвовать в собеседованиях с работодателями из РФ.