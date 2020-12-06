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"ЯсноПонятно": лыжи или сноуборд?

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Sputnik Узбекистан
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Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе скучно.

Радио
"ЯсноПонятно": лыжи или сноуборд?

Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война, рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.

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