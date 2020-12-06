"ЯсноПонятно": лыжи или сноуборд?

Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе скучно.
Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война, рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.
Должностные лица будут нести административную ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами.