Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.
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Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает все за мужа, опекает его как сына.
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.
Слушайте в подкасте РИА Новости.
Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом выявлены столице и столичной области. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии - 71 173, показатель выздоровления - 96%.
В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.
Процесс продажи рынков и торговых центров республики еще не стартовал, он будет запущен после принятия и в рамках соответствующего решения президента.
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