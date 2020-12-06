Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает все за мужа, опекает его как сына.