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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

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Тема:
Подкасты РИА (380)
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Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает все за мужа, опекает его как сына.

Радио
"Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.

Слушайте в подкасте РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (380)



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