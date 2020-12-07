Что запрещено тем, кто будет делать прививку от COVID-19 - ответ инфекциониста

Радио Инфекционист озвучил запреты для тех, кто хочет сделать прививку от COVID-19

По словам медика, у пациента не должно быть обострений хронических заболеваний, острых респираторных заболеваний, катаральных явлений, таких как насморк, кашель, боль в горле. Все эти симптомы могут быть признаками начала инфекционного процесса.

"Совместно с прививкой инфекционный процесс может протекать более тяжело, чем если бы мы не делали вакцинацию", ― предупредил Тимаков.

Кроме того, важно понимать, что прививка провоцирует определенные реакции, не побочные ― стойкие, длительные и вызывающие серьезные изменения, а именно прививочные, которые пройдут в течение 3-4 дней после прививки, отметил специалист.

"В месте укола может ощущаться болезненность, возможно повышение температуры, недомогание, головные или мышечные боли, разбитость состояния, вялость. Это норма. Чтобы уменьшить это, после прививки настоятельно рекомендуется выпить антигистаминные препараты, можно выпить препарат на основе парацетамола, чтобы снять риски развития местных воспалительных реакций в месте укола и риски повышения температуры", ― посоветовал доктор.

Врач также озвучил ряд противопоказаний при вакцинации. Во-первых, алкоголь несовместим ни с какими прививками. Кроме того, после вакцинации рекомендуется в течение трех дней не посещать бани, не рекомендуется активная физическая нагрузка, потому что место инъекции будет сильнее болеть и может повыситься температура.

Также не рекомендуется распаривать место укола в горячей ванне в день после прививки, при этом мочить место укола в душе или при кратковременном принятии ванны вполне можно, добавил врач.