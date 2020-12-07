Первый зампред АМК: хокимы неверно поняли закон о торгах на товарной бирже

"У нас высоколиквидные товары продаются на бирже, т.е. монопольная продукция и высоколиквидная обязательно продаются через биржевые торги, в том числе и технические семена хлопчатника. Несколько предпринимателей хотели вывести эти семена из области, их попросту не выпустили, сказав, что семена должны продаваться только на территории области. На наш взгляд хокимияты этих областей неправильно поняли постановление, где сказано, что семена продаются только местным предпринимателям. Под местными они поняли находящихся в регионе фермеров, хотя имелись в виду – в целом узбекистанские предприниматели и дехкане", — пояснил Бобир Каримов.
Он добавил. Что после выданного предписания власти Хорезмской и Кашкадарьинской областей выпустили бизнесменов для продажи приобретенной продукцией, а в Сырдарьинской области этот вопрос еще не решен.
Новый порядок продажи товаров монопольных компаний через биржу был введен вместо прежнего порядка установления предельных цен. К новому механизму еще не успели приспособиться, в связи с чем возникают подобные инциденты на местах.
Подробнее о слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.