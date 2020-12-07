Первый зампред АМК: хокимы неверно поняли закон о торгах на товарной бирже

Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Бобир Каримов прокомментировал ситуацию с ограничениями на вывоз технических семян хлопка из трех регионов республики.

Радио Первый зампред АМК: хокимы неверно поняли закон о торгах на товарной бирже

Предприниматели сразу трех областей республики — Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской — обратились с жалобой в Антимонопольный комитет республики, после того, как их не выпустили за пределы региона с приобретенными у производителей техническими семенами хлопчатника. Местные власти просто не так поняли новое законодательство.

"У нас высоколиквидные товары продаются на бирже, т.е. монопольная продукция и высоколиквидная обязательно продаются через биржевые торги, в том числе и технические семена хлопчатника. Несколько предпринимателей хотели вывести эти семена из области, их попросту не выпустили, сказав, что семена должны продаваться только на территории области. На наш взгляд хокимияты этих областей неправильно поняли постановление, где сказано, что семена продаются только местным предпринимателям. Под местными они поняли находящихся в регионе фермеров, хотя имелись в виду – в целом узбекистанские предприниматели и дехкане", — пояснил Бобир Каримов.

Он добавил. Что после выданного предписания власти Хорезмской и Кашкадарьинской областей выпустили бизнесменов для продажи приобретенной продукцией, а в Сырдарьинской области этот вопрос еще не решен.

"Если не будут предприняты с их стороны действия, то Антимонопольный комитет уже выдал предписание, и если оно не будет выполнено, то у нас будет право в первую очередь применить административный штраф. А если дальше не будет выполняться, то естественно будет возбуждено уголовное дело", — заключил представитель АМК.

Новый порядок продажи товаров монопольных компаний через биржу был введен вместо прежнего порядка установления предельных цен. К новому механизму еще не успели приспособиться, в связи с чем возникают подобные инциденты на местах.

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