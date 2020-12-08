Глава ТПП РФ: с Узбекистаном мы обсуждаем кадровый вопрос в строительстве

Торгово-промышленная палата РФ просит правительство разрешить иностранным работникам въезд в страну вместе с семьями. Руководитель ведомства Сергей Катырин прокомментировал эту инициативу и уточнил, как развиваются трудовые и производственные связи с узбекской стороной.

Радио Глава ТПП РФ: с Узбекистаном мы обсуждаем кадровый вопрос в строительной сфере

Председатель ТПП России пояснил, что инициатива разрешить въезд иностранным работникам и членам их семей предлагается, прежде всего, для квалифицированных специалистов из дальнего зарубежья, которые участвуют в реализации сложных и масштабных проектов с использованием импортного оборудования.

"Пока это предполагается очечный вариант приема работников на тех участках, которые из-за закрытых границ и без нужных кадров просто не могут быть завершены, а подрядчики не в состоянии из-за этого выполнить свои обязательства", — отметил Катырин.

В то же время взаимодействие между странами ближнего зарубежья, в том числе с ЦА по линии трудовых взаимоотношений тоже ведутся. Так, с узбекистаном сейчас прорабатывается эффективный и понятный механизм организованного привлечения работников строительной сферы.

"Мы тесно работаем по данному направлению с ТПП Узбекистана. Мы хотим, чтобы приезжающие специалисты еще на родине сдавали все необходимые тесты и экзамены, проходили обучение и курсы повышения квалификации и приезжали в Россию полностью подготовленными к работе. Если эта работа будет четко выстроена с гражданами Узбекистана, мы попытаемся аналогичный алгоритм применить и к таджикистанским работникам", — подчеркнул глава Торгово-промышленной палаты России.

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