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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Администрация США пытается заигрывать с Узбекистаном на фоне реформ

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Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что исключение Узбекистана из спецсписка нарушителей религиозных свобод - это прагматизм американского руководства.

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Администрация США пытается заигрывать с Узбекистаном на фоне реформ — Грозин

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в этом году Узбекистан был исключен из специального "списка наблюдения" за свободой вероисповедания на основании реформ последних лет, проводимых в государстве. 

Все достаточно прозрачно, считает эксперт, американская администрация "заигрывает" с Узбекистаном в расчете на то, что в процессе экономических реформ можно будет "пропихнуть" свою политическую повестку, а именно либерализацию политической системы.

В США, по словам Грозина, звучит риторика о том, что Узбекистан при новом руководстве оказывается перспективным для расширения американского влияния. Прагматика, больше ничего здесь нет.




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