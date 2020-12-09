Администрация США пытается заигрывать с Узбекистаном на фоне реформ

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в этом году Узбекистан был исключен из специального "списка наблюдения" за свободой вероисповедания на основании реформ последних лет, проводимых в государстве.
Все достаточно прозрачно, считает эксперт, американская администрация "заигрывает" с Узбекистаном в расчете на то, что в процессе экономических реформ можно будет "пропихнуть" свою политическую повестку, а именно либерализацию политической системы.
В США, по словам Грозина, звучит риторика о том, что Узбекистан при новом руководстве оказывается перспективным для расширения американского влияния. Прагматика, больше ничего здесь нет.