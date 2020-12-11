Шавкат Мирзиёев рассказал, чего Узбекистан ждет от интеграции с ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза. На саммите республике был предоставлен статус наблюдателя при ЕАЭС. В своем выступлении узбекистанский лидер обозначил направления взаимодействия.

Радио Шавкат Мирзиёев рассказал, чего Узбекистан ждет от интеграции с ЕАЭС

"Прежде всего, мы заинтересованы в развитии кооперационных связей между нашими производителями. Если раньше в каких-то направлениях промышленности мы конкурировали, то сегодня успешно дополняем. Еще одно направление работы - более эффективное использование транспортных коридоров и логистических связей для выхода наших товаров на рынки третьих стран. Немаловажное значение имеет мобильность трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. Мы надеемся, что также сможем продвинуться в этом направлении", — подчеркнул в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, страны Евразийского экономического союза входят в число основных и естественных торговых партнеров Узбекистана. За последние годы выросло и количество совместных предприятий, и объемы взаимного товарооборота.

По его словам, статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе позволит республике более глубоко анализировать и оперативно отслеживать проходящие там изменения для более тесного взаимодействия со всеми государствами-членами ЕАЭС.

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