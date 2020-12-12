Захарова о призывах США к давлению на Россию: это уже болезнь, фобия

Захарова подчеркнула, что создание мифа об угрозе со стороны России выгодно США и таким образом Вашингтон отвлекает внимание американского общества от огромного количества внутренних проблем.
"США давно перестали обращать внимание на собственные проблемы, в том числе и политические, пытаясь всякий раз обвинить Россию в каких-то проблемах или бедах. Это уже болезнь, фобия. Надеемся, что скоро подобные заявления и действия выйдут из моды и перестанут отравлять двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые давно пора возвращать в конструктивное русло", — отметила Захарова.
Подробнее смотрите в нашем видео.