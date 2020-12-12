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Захарова о призывах США к давлению на Россию: это уже болезнь, фобия

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Sputnik Узбекистан
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новую законодательную инициативу Конгресса США с призывом усилить санкционное давление на Россию и назвала поведение американских властей в отношении Москвы фобией и болезнью

Захарова подчеркнула, что создание мифа об угрозе со стороны России выгодно США и таким образом Вашингтон отвлекает внимание американского общества от огромного количества внутренних проблем.

"США давно перестали обращать внимание на собственные проблемы, в том числе и политические, пытаясь всякий раз обвинить Россию в каких-то проблемах или бедах. Это уже болезнь, фобия. Надеемся, что скоро подобные заявления и действия выйдут из моды и перестанут отравлять двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, которые давно пора возвращать в конструктивное русло", — отметила Захарова.

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