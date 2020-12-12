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"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?

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Тема:
Подкасты РИА (381)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201212/15588783.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?
Ветхая усадьба, полуразрушенный храм, покинутая школа и советский ДК. Надо ли все это сохранять? Или испытание временем пройдут не все старинные здания, а только те, что докажут свою "ценность"? Что правильнее: снести и построить что-то новое или отреставрировать? Кто занимается сохранением таких небольших объектов, а главное — зачем?

Снос дома
© Sputnik / Евгений Биятов
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Всегда ли все упирается в деньги? Почему мы смотрим на известные "руины" за границей, и как подобные культурные объекты могут помочь развить российский туризм? Чем отличается работа по сохранению культурного наследия в столице от того, как спасают памятники в регионах? Почему все больше волонтеров начинают реставрировать старые здания в своих городах и правда ли, что интерес к этой теме растет?

О своем опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (381)



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