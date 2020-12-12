"ЯсноПонятно". Стоит ли сохранять старые здания?

О своем опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".
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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
О своем опыте спасения разрушенного храма в Вологодской области рассказывает Анор Тукаева, директор благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" и проекта "ПроНаследие.Медиа".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Совет Сената Олий Мажлиса определился с датой очередного пленарного заседания, а также сформировал повестку предстоящей встречи. Работа парламентариев пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе поездки командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин провел переговоры с начальником Генштаба республики Павлом Эргашевым.
Шавкат Мирзиёев начинает рабочую поездку в Хорезмскую область. В ходе визита глава государства посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия и встретится с областным партактивом.
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