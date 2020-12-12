"Какой же Новый год без шоколадного подарка?" — думают взрослые и заваливают детей сладостями в канун праздников. Везде: дома, в саду, в школе, в гостях. А потом сами же не дают, прячут конфеты и удивляются, что ребенок не хочет питаться нормально.
"Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям
Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу? Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник.
Сколько конфет можно в день ребенку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулёк со сладостями? Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
Что давать детям на перекус и как не перепутать его с десертом, читайте здесь.
2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей
4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребенку
5:00 В чем опасность сладких подарков с точки зрения психологии
6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребенку сладости?"
7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых
8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?
12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое
17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?
Президент Узбекистана в ходе рабочей поездки в Хорезмскую область посетил одно из передовых тепличных хозяйств региона. Глава государства подчеркнул необходимость расширения подобных агрокомплексов и заявил о необходимости повышать качество продукции.
Заместитель министра здравоохранения Узбекистана, начальник СЭС Баходир Юсупалиев рассказал, на какой стадии находятся клинические испытания вакцин от разных производителей и готова ли республика подключиться к их производству в будущем.