Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

Почему история с "Пилтдаунским человеком" - не просто мистификация, а даже двойной фейк? Что не так со Стэнфордским тюремным экспериментом? И как фейковые научные статьи в результате влияют на нашу жизнь - разбираемся вместе с научным журналистом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным.
01:00 Как абсурдная статья о покемонах попала в научный журнал
03:00 Что такое “хищнические журналы”
05:40 “Корчеватель” - бредовая статья, попавшая в журнал из списка ВАК
06:41 Скандальный эксперимент: как трое ученых смогли опубликовать в научных журналах статью про “жирободибилдинг” и переделанный “Майн Кампф”
10:45 В Госдуме предлагают не оценивать ученых по публикациям, включенным в базы Web of science и Scopus. К чему это приведет?
14:20 Этическая сторона научных пранков: страдают ли от них другие ученые
17:06 “В науке нет научной полиции, которая может приехать в лабораторию и провести расследование”: почему сложно бороться с фейковыми статьями и фальсификациями данных
18:00 “Пилтдаунский человек”. Почему это даже двойная фальсификация!
20:15 “Взял череп коровы и из него сделал череп инопланетянина”. Как на такие фейки ведутся не ученые, а масс-медиа
24:55 Самый знаменитый пранк - мистификация Сокала
27:42 Думали - это миф, оказалось - нет. Вспоминаем “Илиаду” Гомера
33:04 Как фейковые научные статьи и эксперименты влияют на решения регуляторов и нашу жизнь
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