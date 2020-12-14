Почему в Литве не торопятся с санкциями против "Беларуськалия" - эксперт

Литовский журналист, обозреватель Сергей Перепелица считает, что новая власть в Литве делает ставку на "белорусскую тему" в ожидании солидарности от Евросоюза, но в самой Литве это радует далеко не всех.

Радио "Порт в шоке": обозреватель об идее санкций Литвы против "Беларуськалия"

Предложение Светланы Тихановской литовским властям ввести санкции против "Беларуськалия" вызвало в Литве неоднозначную реакцию: несмотря на приоритетный для литовских политиков "белорусский вопрос", подобная инициатива однозначно повлечет за собой крупные экономические потери.

Эксперт напомнил о реакции директора Клайпедского порта, который "был просто в шоке", поскольку калийные удобрения из Беларуси следуют через в порт в больших объемах, и для экономики это будет очень большой убыток. Однако глава Минэкономики Литвы, для которой экономические вопросы должны быть приоритетом, удивила своей реакцией не меньше.

"Новая министр экономики заявила странную вещь: "Есть вопросы прав человека, которые являются ценностными и важными, и есть экономические интересы, которые являются краткосрочными. Да, это может оказать негативные последствия на экономику Литвы, но негативно сказаться и на исходе белорусского режима", ― привел журналист слова министра.

Последние заявления новой литовской власти, пришедшей после парламентских выборов в октябре, говорят о том, что "белорусская тема" будет главной в ближайшее время, констатирует обозреватель, поскольку "глава Минэнерго постоянно говорит про БелАЭС, глава МИД ― про права человека, а спикер Сейма чуть ли не ежедневно общается со Светланой Тихановской".