Когда возобновятся мирные переговоры в Афганистане — Верхотуров

По его мнению они возобновятся после того, как обе стороны в ходе неформальных встреч обдумают противоречивые условия.

Радио Верхотуров о переговорах по Афганистану

Во время прекращения мирных переговоров обе стороны обдумывают поставленные условия, считает политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.

По его мнению они возобновятся после того, как обе стороны в ходе неформальных встреч обдумают противоречивые условия.

"Дальше начинаются раздумья, то есть принимать не принимать, что делать, что предложить, какие-то неофициальные, неформальные контакты. После того как в этих контактах была нащупана некая линия, позволяющая прийти к соглашению, тогда они снова садятся за стол переговоров и дорабатывают соглашения, приводят их в готовый вид", - рассказал он в беседе со Sputnik Таджикистан.

Верхотуров добавил, что в Афганистане война давно уже стала образом жизни, а люди там уже не понимают, за что воюют и с чего все началось.

В заключении он заявил, что если на этом фоне идут мелкие бои, то это не удивительно.