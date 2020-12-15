Когда возобновятся мирные переговоры в Афганистане — Верхотуров

Во время прекращения мирных переговоров обе стороны обдумывают поставленные условия, считает политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
По его мнению они возобновятся после того, как обе стороны в ходе неформальных встреч обдумают противоречивые условия.
"Дальше начинаются раздумья, то есть принимать не принимать, что делать, что предложить, какие-то неофициальные, неформальные контакты. После того как в этих контактах была нащупана некая линия, позволяющая прийти к соглашению, тогда они снова садятся за стол переговоров и дорабатывают соглашения, приводят их в готовый вид", - рассказал он в беседе со Sputnik Таджикистан.
Верхотуров добавил, что в Афганистане война давно уже стала образом жизни, а люди там уже не понимают, за что воюют и с чего все началось.
В заключении он заявил, что если на этом фоне идут мелкие бои, то это не удивительно.