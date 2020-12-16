21:32 16 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© Sputnik / Владимир Песня

"Открывайте окна": Мясников о заражении COVID-19

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201216/15614143/Otkryvayte-okna-Myasnikov-o-zarazhenii-COVID-19.html

По словам Мясникова, инфекция передается не только с чиханием и кашлем, не только с крупными кашлями, а именно с мелкими кашлями.

Вирус начинает размножаться в носоглотке и первые два-три дня идет у человека абсолютно бессимптомно, рассказал руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире "Россия 1"

Даже у кого есть симптомы, он стал заразен не когда стал чихать и кашлять, а за 3-4 дня до этого, говорит он.

Правда ли, что COVID приводит к потере слуха? — новое открытие ученых >>

По словам Мясникова, инфекция передается не только с чиханием и кашлем, не только с крупными кашлями, а именно с мелкими кашлями.

"Вот человек выдохнул и если находится, допустим, в лифте, от этих микрочастиц вы маской не спасетесь, маски не должны создавать у вас иллюзию безопасности. Главное, что вы можете сделать, это соблюдать дистанцию. Если вы дышите достаточно далеко от человека, это безопасно, а лифт — ну какая может быть дистанция?" ― рассуждает Мясников.

По его словам, помогут регулярные проветривания помещения, прогулки на воздухе и открытые окна, даже если вы едете в машине, советует врач. 

"Всегда говорил: "Открывайте окна", недаром говорит Росздравнадзор, что основное заражение происходит в транспорте, вентиляция нужна с открытыми окнами, я понимаю, что холодно, но что делать", ― добавляет он.

Теги:
пандемия, коронавирус, радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Бодибилдинг в Пекине: мощные тела и девушки - фотолента
Известный американский режиссер Оливер Стоун вколол российскую вакцину от COVID
Куда обращаться во время перебоев с газом и электричеством
Что делать, если в доме нет света и газа



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться