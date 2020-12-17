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Sputnki / Рамиз Бахтияров

Рашид Маликов о возрождении Ташкентского кинофестиваля: я воодушевлен

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201217/15619786/Rashid-Malikov-o-vozrozhdenii-Tashkentskogo-kinofestivalya-ya-voodushevlen.html

Режиссер Рашид Маликов рассказал о перспективах возрождаемого в Узбекистане Ташкентского кинофестиваля. Соответствующее постановление подписал глава государства. В ближайшее время планируется вернуть этому кинофоруму класс А, как это было ранее.

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Рашид Маликов о возрождении Ташкентского кинофестиваля: я воодушевлен

Ташкентский международный кинофестиваль, проводившийся с 1968 года, являлся "зеркальным отражением" Московского, рассказал режиссер Рашид Маликов. 

"Он изначально был кинофестивалем класса А, коих совсем немного — около двенадцати", — отметил он в беседе со Sputnik Узбекистан

VI Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Открытие фестиваля во Дворце искусств.
© Sputnik / Утарбеков
Возрожден Международный Ташкентский кинофестиваль
Последний Ташкентский кинофестиваль состоялся в 1997-м.

"В январе (2020 года. — Прим. ред.) мы в стенах "Узбеккино" небольшой группой энтузиастов активно разрабатывали идею возрождения кинофестиваля. Но наступила пандемия, тяжелый для экономики период. Когда я сегодня услышал (заявление о планируемом возрождении кинофорума. — Прим. ред.), я очень воодушевился. Это действительно огромнейший прорыв, огромнейшее счастье, — заявил режиссер. — Мы приложим все усилия, чтобы вернуть Ташкентскому кинофестивалю статус фестиваля класса А". 

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
Узбекистан, фильмы, Кино, Ташкентский кинофестиваль, Культура, Рашид Маликов



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