"Постоянная чехарда": Путин прокомментировал протесты в Кыргызстане

Российский лидер Владимир Путин в четверг провел традиционную пресс-конференцию. Одна из представительниц СМИ отметила, что в 2021 году СНГ исполняется 30 лет и есть ощущение, что Содружество переживает "кризис среднего возраста" — в связи с событиями в том числе в Кыргызстане.
В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. После объявления предварительных результатов в Бишкеке начались протесты сторонников партий, не попавших в Жогорку Кенеш. Позже ЦИК КР признал прошедшие выборы недействительными.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.
Досрочные выборы нового главы республики назначены на 10 января. Одновременно с ними состоится референдум об определении формы правления в стране.