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Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев

"Постоянная чехарда": Путин прокомментировал протесты в Кыргызстане

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Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции высказался о ситуации в Кыргызской Республике.

Радио
"Постоянная чехарда": Путин прокомментировал протесты в Кыргызстане

Российский лидер Владимир Путин в четверг провел традиционную пресс-конференцию. Одна из представительниц СМИ отметила, что в 2021 году СНГ исполняется 30 лет и есть ощущение, что Содружество переживает "кризис среднего возраста" — в связи с событиями в том числе в Кыргызстане.

© Sputnik / Alexey Maishev
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"Вы сказали, что это кризис среднего возраста, и привели некоторые примеры, например, Киргизия. Ну а что, там это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов, они не такие как, скажем, во Франции", — заявил Путин.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. После объявления предварительных результатов в Бишкеке начались протесты сторонников партий, не попавших в Жогорку Кенеш. Позже ЦИК КР признал прошедшие выборы недействительными.

Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Досрочные выборы нового главы республики назначены на 10 января. Одновременно с ними состоится референдум об определении формы правления в стране.

Теги:
политика, Кыргызстан, Владимир Путин, СНГ



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