Мирзиёев выступил за взаимное признание документов мигрантов странами СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на саммите глав государств СНГ на правах председателя в организации. Он назвал ключевые направления развития, а также выступил за упрощение процедур для трудовых мигрантов на пространстве Содружества.

Очередное заседание глав государств СНГ состоялось в формате видеоконференции. Узбекистан в 2020 году был председателем в организации. В своем выступлении президент республики Шавкат Мирзиёев озвучил шесть инициатив, которые предлагается реализовать в рамках СНГ в будущем.

Радио Мирзиёев выступил за взаимное признание документов мигрантов странами СНГ

В частности, президент заявил о необходимости развивать промышленную и торговую кооперацию, более активно использовать транспортно-логистические возможности и постепенно возобновлять авиационное и наземное транспортное сообщение в рамках Содружества при условии соблюдения всех санитарных норм.

Особое внимание Шавкат Мирзиёев уделил теме миграционной политики.

"Остро стоит вопрос о социальной и правовой защите трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на пространстве СНГ. На наш взгляд, настало время принять единый механизм признания документов трудовых мигрантов. При этом необходимо учитывать интересы как государств и бизнеса, так и самих работников. В этих целях предлагаем разработать и принять программу сотрудничества в сфере трудовой миграции", — подчеркнул в своем выступлении президент Узбекистана.

Он также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей и заявил о готовности республики плотно взаимодействовать и в этом направлении.

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