Мирзиёев выступил за взаимное признание документов мигрантов странами СНГ

Очередное заседание глав государств СНГ состоялось в формате видеоконференции. Узбекистан в 2020 году был председателем в организации. В своем выступлении президент республики Шавкат Мирзиёев озвучил шесть инициатив, которые предлагается реализовать в рамках СНГ в будущем.
Особое внимание Шавкат Мирзиёев уделил теме миграционной политики.
"Остро стоит вопрос о социальной и правовой защите трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на пространстве СНГ. На наш взгляд, настало время принять единый механизм признания документов трудовых мигрантов. При этом необходимо учитывать интересы как государств и бизнеса, так и самих работников. В этих целях предлагаем разработать и принять программу сотрудничества в сфере трудовой миграции", — подчеркнул в своем выступлении президент Узбекистана.
Он также отметил важность развития культурно-гуманитарных связей и заявил о готовности республики плотно взаимодействовать и в этом направлении.
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