Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки

Существуют ли паранормальные способности, и можно ли их сымитировать? Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют "ясновидящие".

Радио Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки

Иллюзионист Николай Фомушин входит в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини — она обещает миллион человеку, который докажет существование паранормальных способностей.

Пока ни один из кандидатов не смог пройти предварительный тест.

Как их проверяют, и на чем основаны "способности" тех "экстрасенсов", которых мы видим в телешоу? И почему нам кажется, что предсказания Нострадамуса сбываются, а некоторые наши сны — "вещие"?

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