Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?

Радио Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование.

Все там.

Но о чем родители должны предупредить ребенка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов?

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