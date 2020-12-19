Подкаст "Это надолго". Дети и соцсети: устанавливаем правила

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Как реагировать на кибербуллинг? И почему нельзя лишать интернета в качестве наказания?
Сегодня сложно себе представить жизнь без аккаунта в соцсетях. Общение, развлечения, образование.
Все там.
Но о чем родители должны предупредить ребенка, если он впервые хочет зарегистрироваться в соцсетях? Надо ли шпионить за детьми и знать пароли от аккаунтов?
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