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Подкаст "Мы все умрём". Самые важные научные события года и десятилетия

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Тема:
Подкасты РИА (384)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201220/15635462/Podkast-My-vse-umrm-Samye-vazhnye-nauchnye-sobytiya-goda-i-desyatiletiya.html

Эксперты сделали свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие.

Радио
Подкаст "Мы все умрём". Самые важные научные события года и десятилетия

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.

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Тема:
Подкасты РИА (384)



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