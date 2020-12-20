Подкаст "Мы все умрём". Самые важные научные события года и десятилетия

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
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Эксперты сделали свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие.
Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
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До полуночи 15 января 2021 года автобусы №91, 115, 190 будут продолжать движение с проспекта Амира Темура по улице Алишера Навои.
Подозреваемый пытался провезти на территорию Узбекистана около 24 килограммов запрещенных веществ.
Составы будут курсировать по маршруту Ташкент—Термез 15, 25, 27, 29 декабря, по маршруту Термез—Ташкент 16, 26, 28 и 30 декабря.
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