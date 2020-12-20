"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять и работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика?
Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.
1:05 С какими предубеждениями сталкиваются сами психологи
2:20 "Вы сангвиник": какие психологические классификации не работают
8:15 Есть ли доля правды в соционике?
12:45 Работают ли тесты на профориентацию?
19:00 Можно ли верить тесту Люшера и другим психологическим тестам в интернете
20:15 Как полушария влияют на творчество и логику человека
23:50 Что такое дизайн человека и чем он может быть опасен
25:25 Работают ли в реальной жизни визуализации и аффирмации
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