17:51 20 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
© Sputnik

"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (385)
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201220/15637518/Psikholog-vse-reshit-i-drugie-populyarnye-mify-v-kotorye-ne-nado-verit.html

Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10%. Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться. Правда ли это?

Радио
"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять и работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика?

Как вы это делаете
© Sputnik
"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.

1:05 С какими предубеждениями сталкиваются сами психологи

2:20 "Вы сангвиник": какие психологические классификации не работают

8:15 Есть ли доля правды в соционике?

12:45 Работают ли тесты на профориентацию?

19:00 Можно ли верить тесту Люшера и другим психологическим тестам в интернете

20:15 Как полушария влияют на творчество и логику человека

23:50 Что такое дизайн человека и чем он может быть опасен

25:25 Работают ли в реальной жизни визуализации и аффирмации

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА (385)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Как семилетний школьник из Кыргызстана привлек внимание Кремля — видео
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться