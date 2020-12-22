Без патента никуда: Московский о регулировании миграционной сферы в СНГ

Почему отмена патентов нанесет серьезный ущерб России и странам, откуда приезжают трудовые мигранты, рассказал председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Радио Без патента никуда: Московский о регулировании миграционной сферы в СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал принять на пространстве СНГ единый механизм признания документов трудовых мигрантов.

Свою инициативу он высказал в ходе саммита глав государств-участниц Содружества.

По его словам, сейчас вопрос о социальной и правовой защите трудовых мигрантов стоит особенно остро.

Идея главы республики не лишена смысла, однако сперва необходимо понять, какие именно документы следует признавать на территории СНГ, заявил председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.

"Если речь идет о том, что документы должны признаваться, что за этим должно стоять? То есть зачем их надо признавать, какие документы? Насколько я знаю, изначально, когда создавалось СНГ, если речь идет, например, о трудовой миграции, все были в абсолютно равных условиях: свободное пересечение границ, свободный рынок труда", — отметил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Затем в рамках Содружества стали появляться другие интеграционные объединения.

"Но потом с учетом многих факторов, изменяющихся ситуаций, положение стало меняться. В рамках СНГ возник ряд других объединений, в частности, ОДКБ, Евразийский экономический союз, прямые формы взаимодействия и контакты между странами, прямое заключение договоров, и здесь нужно смотреть, что даст признание документов, каких документов имеется в виду?" — спросил Московский.

Если, к примеру, под "документами" подразумеваются дипломы о высшем образовании, то такая практика уже существует.

Если же речь идет о дипломах, подтверждающих квалификацию работников, то "здесь часть документов признается, часть нуждается в пересдаче определенной, но пересдать это не сложно людям".

Московский привел аналог с правами на автомобиль, на которые необходимо спустя какое-то время пересдавать.

Если же Мирзиёев имел в виду процедуру предоставления работы в РФ, то на этой теме необходимо отдельно остановиться, заявил эксперт.

"Здесь у нас идут самые разные взаимодействия по этому поводу. Сейчас в связи с пандемией идет фактически организованный набор на крупные предприятия, насколько я знаю, и из Узбекистана. Имеются в виду крупные предприятия, помимо патентной системы. У нас и так есть программа сотрудничества в сфере трудовой миграции с разными странами, великолепно, я считаю, себя зарекомендовавшая", — пояснил Московский.

Эксперт напомнил, что для иностранных работников каждой из стран существует свой порядок оформления документов. Однако эта система несовершенная и нуждается в реформировании.

Между тем ущерб от отмены трудовых патентов будет колоссальный, считает Московский.

"Отказ от существующей системы патента, на мой взгляд, нанесет значительный ущерб как России, как это ни парадоксально смотрится, так и тем странам, откуда работники приезжают", — добавил специалист.

Это можно объяснить тем, что система предоставления патентов тесно связана с другими важными процедурами (дактилоскопия, налогообложение, регистрация граждан, страхование), которые также будут нарушены.

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