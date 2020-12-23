Эксперт назвал приоритетные для ЕАЭС задачи в условиях пандемии

Экономическая ситуация в мире будет нестабильной еще несколько лет, и людям нужно дать возможность динамичного поиска работы — вне зависимости от госграниц, считает эксперт в сфере евразийской интеграции Юрий Шувалов.

Радио Только не локдаун: Шувалов рассказал о приоритетах ЕАЭС в условиях пандемии

В ЕАЭС нужно как можно скорее принять ряд решений для социальной защиты граждан, в частности — по созданию единой системы медицинской защиты и пенсионному страхованию, полагает эксперт в сфере евразийской интеграции Юрий Шувалов.

"Мы должны создать условия, когда человек работающий и ищущий возможности для максимальной реализации, не будет ограничен возможностью пребывания только в одной из стран, а будет востребован на всей территории Евразии", ― сказал Шувалов во время видеомоста. Его цитирует Sputnik Беларусь.

Для стимулирования евразийской миграции нужно избавляться от стереотипов о том, что "мигрант ― это человек, приезжающий, чтобы отнять место у коренного жителя", уверен эксперт.

По его словам, экономическая ситуация в мире будет нестабильной еще несколько лет. В этих условиях "людей надо раскрепостить, дать им возможность динамичного поиска работы, получения возможности для заработка".

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня являются Узбекистан, Молдова и Куба.