Как коронавирус ударил по рынку труда и миграции из Узбекистана — Людмила Максакова

Академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова рассказала, как трудовые мигранты из РУз пережили пандемию и насколько уменьшилось число желающих работать за границей.

Радио Эксперт рассказала, как коронавирус ударил по рынку труда и миграции из Узбекистана

В России на сегодня нет ни одного региона, включая северные и восточные, где не было бы мигрантов из Узбекистана, отметила академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова.

"География самая широкая, со всеми регионами сложились хорошие многолетние связи", — сказала эксперт.

При этом она заявила, что последствия пандемии коронавируса проявляются как в посылающих мигрантов странах, так и в принимающих.

"Эпидемия началась весной, это миграционный сезон. Рынок труда был под мощным давлением разных факторов. С одной стороны, 400 тысяч предприятий закрылись — люди потеряли работу. Другие не успели уехать на заработки, третьи, приехав, не получили работу. Пришлось использовать традиционные и нетрадиционные стимулы, чтобы поддержать людей в этой сложной ситуации", — напомнила Максакова.

В трудовых миграциях наблюдаются такие тенденции, как "уменьшение числа мигрантов, рост легального трудоустройства — благодаря модернизации миграционной политики РФ, начало организованного экспорта рабочей силы, увеличение числа стран-партнеров по трудовой миграции, усиление социальной защиты мигрантов и их семей".

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