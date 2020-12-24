Как коронавирус ударил по рынку труда и миграции из Узбекистана — Людмила Максакова

В России на сегодня нет ни одного региона, включая северные и восточные, где не было бы мигрантов из Узбекистана, отметила академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова.
При этом она заявила, что последствия пандемии коронавируса проявляются как в посылающих мигрантов странах, так и в принимающих.
"Эпидемия началась весной, это миграционный сезон. Рынок труда был под мощным давлением разных факторов. С одной стороны, 400 тысяч предприятий закрылись — люди потеряли работу. Другие не успели уехать на заработки, третьи, приехав, не получили работу. Пришлось использовать традиционные и нетрадиционные стимулы, чтобы поддержать людей в этой сложной ситуации", — напомнила Максакова.
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