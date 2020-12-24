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Академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова
Фото из личного архива Людмилы Максаковой

Как коронавирус ударил по рынку труда и миграции из Узбекистана — Людмила Максакова

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Академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова рассказала, как трудовые мигранты из РУз пережили пандемию и насколько уменьшилось число желающих работать за границей.

Радио
Эксперт рассказала, как коронавирус ударил по рынку труда и миграции из Узбекистана

В России на сегодня нет ни одного региона, включая северные и восточные, где не было бы мигрантов из Узбекистана, отметила академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова.

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"География самая широкая, со всеми регионами сложились хорошие многолетние связи", — сказала эксперт.

При этом она заявила, что последствия пандемии коронавируса проявляются как в посылающих мигрантов странах, так и в принимающих.

"Эпидемия началась весной, это миграционный сезон. Рынок труда был под мощным давлением разных факторов. С одной стороны, 400 тысяч предприятий закрылись — люди потеряли работу. Другие не успели уехать на заработки, третьи, приехав, не получили работу. Пришлось использовать традиционные и нетрадиционные стимулы, чтобы поддержать людей в этой сложной ситуации", — напомнила Максакова. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В трудовых миграциях наблюдаются такие тенденции, как "уменьшение числа мигрантов, рост легального трудоустройства — благодаря модернизации миграционной политики РФ, начало организованного экспорта рабочей силы, увеличение числа стран-партнеров по трудовой миграции, усиление социальной защиты мигрантов и их семей".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Труд, Узбекистан, пандемия, трудовая миграция, миграция, Мигранты, трудовые мигранты, мигрант



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