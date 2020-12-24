Как отразится на стоимости машин модернизация завода UzAuto — мнение эксперта

Автозавод в Асаке закрывается на масштабную модернизацию. Многие автолюбители опасаются, что после запуска производства машины резко вырастут в цене. Независимый автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов уверен, что от обновления выиграют и потребители.

Радио Как отразится на стоимости машин модернизация завода UzAuto — мнение эксперта

По мнению эксперта, модернизация автомобильного производства позволит улучшить качество выпускаемой продукции, благодаря чему она станет более современной.

"<УзАвто> хотят модернизировать производство, чтобы лучше удовлетворять требования концерна GM или бренда Chevrolet. Без этого они не смогли бы получить одобрения на дальнейшее производство машин", - говорит Андрей Осипов.

Компания Chevrolet аккумулирует 99%-ую долю на автомобильном рынке Узбекистана, отмечает редактор сайта Osipov.pro.

Далее специалист утверждает, что подорожание машин не станет следствием именно модернизации завода, так как она подразумевает определенные финансовые затраты и в конечном итоге - снижение стоимости выпускаемой продукции в результате перехода на более технологичные процессы.

"Возможно, да, некоторые машины подорожают. Скорее всего, подорожание коснется уже новых моделей, которые встанут на конвейер после его модернизации", - предполагает Осипов.

Вряд ли цены существенно поднимутся, добавил эксперт.

В конечном итоге, резкое повышение стоимости продукции всегда связано со снижением спроса, а это уже достаточно сильно может ударить по самому производителю, который напрямую зависит от объема экспорта, заключил Осипов.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле Sputnik Узбекистан.