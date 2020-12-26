"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем

Дворянин из обрусевшей немецкой семьи. Друг Пушкина со времен Царскосельского лицея. Поэт, драматург, дуэлянт. Душа литературных собраний. Активный участник Декабрьского восстания, сосланный в Сибирь и освобожденный незадолго до смерти. Вся жизнь – остросюжетный роман.

Радио "Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Слушайте подкасты РИА Новости.