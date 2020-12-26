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Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?

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Тема:
Подкасты РИА (387)
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Sputnik Узбекистан
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Сандалить, синячить, колдырить, кирять и бухать – эти глаголы "употребления" знает, вероятно, каждый. Но откуда они пошли и что обозначали раньше? При чем здесь белорусский Дед Мороз и донские казаки?

Радио
Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?

В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".

Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

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Тема:
Подкасты РИА (387)



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