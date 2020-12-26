Бухарики, колдыри и синяки. Как произошли знаменитые "питейные" слова?
В новогодние праздники говорим о том, как можно литературно "заложить за воротник".
Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
Мост способен обеспечивать непрерывное движение до 12 тысяч автотранспортных средств в час. Самое главное, он соединяет между собой две крупные транспортные артерии – Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели.