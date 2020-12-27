Мы все умрем. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Ответы на эти и другие вопросы - в подкасте

Радио Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?

На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.

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