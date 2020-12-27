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Не верю
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Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Радио
Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация - это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей? И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.

Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку - чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого “чиха”, и не бояться заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год.

Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок - будет ли он иметь иммунитет? И наоборот - не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты? Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.

01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)
05:25 Как действуют вакцины
08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)
13:20 Можно ли чипировать через вакцину
14:57 “Вакцинация - это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться” - прибыльный ли это бизнес?
16:00 От чего зависят побочные эффекты
18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку
19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)
20:30 “Прививки приводят к аутизму”: как возник этот миф.

Слушайте подкасты РИА Новости.




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