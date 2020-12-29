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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин рассказал, что сближает Узбекистан с Таджикистаном в пандемию

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Sputnik Узбекистан
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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин также объяснил, чем объясняется рост внешнеторговой активности стран.

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Грозин рассказал, что сближает Узбекистан с Таджикистаном в пандемию
"Чем международные эксперты объясняют рост внешнеторговой активности? Продажей золота: золотовалютных ресурсов и золота, которое добывается на местных предприятиях в республике. Это, кстати, сближает Таджикистан с Узбекистаном", - заявил Грозин в беседе со Sputnik Таджикистан

Он отметил, что Узбекистан, по итогам 2020 года, продемонстрировал рекордные параметры продажи золота за границей.

Здание Центрального банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане снова снизился объем золотовалютных резервов — ЦБ

По словам эксперта, это связано с тем, что страны сталкиваются с серьезными экономическими и социальными вызовами в связи карантинными ограничениями и вынуждены тратить золото для приобретения товаров народного потребления.

"Здесь явное сокращение подушки безопасности для того, чтобы избежать негативных социально-экономических последствий", - считает Грозин.

Пока странам ЦА это удается, но проблема в том, надолго ли хватит этой самой подушки безопасности. 

Также большой вопрос "насколько распродажа золотовалютных ресурсов способна ответить на сегодняшние вызовы, которые стоят перед экономикой".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
Экономика, золото, Узбекистан, Таджикистан



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