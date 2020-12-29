Грозин рассказал, что сближает Узбекистан с Таджикистаном в пандемию

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин также объяснил, чем объясняется рост внешнеторговой активности стран.

Радио Грозин рассказал, что сближает Узбекистан с Таджикистаном в пандемию

"Чем международные эксперты объясняют рост внешнеторговой активности? Продажей золота: золотовалютных ресурсов и золота, которое добывается на местных предприятиях в республике. Это, кстати, сближает Таджикистан с Узбекистаном", - заявил Грозин в беседе со Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что Узбекистан, по итогам 2020 года, продемонстрировал рекордные параметры продажи золота за границей.

По словам эксперта, это связано с тем, что страны сталкиваются с серьезными экономическими и социальными вызовами в связи карантинными ограничениями и вынуждены тратить золото для приобретения товаров народного потребления.

"Здесь явное сокращение подушки безопасности для того, чтобы избежать негативных социально-экономических последствий", - считает Грозин.

Пока странам ЦА это удается, но проблема в том, надолго ли хватит этой самой подушки безопасности.

Также большой вопрос "насколько распродажа золотовалютных ресурсов способна ответить на сегодняшние вызовы, которые стоят перед экономикой".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.