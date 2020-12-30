Шапарин оценил востребованность каршеринга в Узбекистане

Вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин считает перспективным развитие каршеринга в Узбекистане, но скорее в формате туристического проката.

Радио Шапарин оценил востребованность каршеринга в Узбекистане

В Узбекистане запустят популярный в мире сервис по кратковременной аренде автомобилей — каршеринг.

Впервые подобные сервисы в рамках эксперимента появятся в Бухаре, Самарканде, Хорезме и, разумеется, в столице.

Важный момент: арендованный автомобиль не нужно будет регистрировать в правоохранительных органах и у нотариуса.

Каршеринг — довольно перспективное направление для Узбекистана, но эта новость скорее про появление проката автомобилей в туристических центрах страны, считает член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин.

По его словам, традиционный каршеринг подразумевает аренду хоть на 2 минуты.

Здесь же идет речь про аренду на несколько часов или дней, и главное в этой системе — доступная и надежная страховка, отметил эксперт.

"Главным "узким" местом любого каршеринга является вопрос страховки. Ответственность в случае аварии. Если здесь будет КАСКО, то тогда это может иметь смысл. Однако в Узбекистане — достаточно доступное такси. Это отмечают все туристы. Скорее каршеринг им (туристам. — Sputnik) нужен будет не для того, чтобы сэкономить. Он — для той категории туристов, которые хотят автономии, хотят самостоятельно перемещаться и не зависеть от кого-то", — пояснил Шапарин.

Он выразил надежду, что страховка будет тоже включена в конкурентоспособный тариф.

Между тем Узбекистану не стоит забывать про создание цивилизованного рынка такси, считает Шапарин.

По его словам, многих людей, которые не хотят ездить с водителем, пугает необходимость торговаться с таксистом или то, что водитель может чрезмерно завысить цену для иностранного туриста.

"Поэтому новость про создание сервиса черных кэбов, в принципе, укладывается в общий тренд создания цивилизованного рынка транспортных услуг. Другой вопрос: как это будет реализовываться на практике? Например, в Азербайджане тоже попытались создать подобный сервис и даже закупили такие же автомобильчики, как ездят в Лондоне", — продолжил эксперт.

Однако это превратилось в еще одну службу такси, которая ничем не отличалась от уже существовавших в стране.

Тем не менее, Шапарин надеется, что у Узбекистана все получится.

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